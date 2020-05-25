影后周迅2014年美籍華裔演員高聖遠閃電結婚，然婚後卻婚變頻傳，早前甚至有媒體爆料兩人已經分居甚至完成了離婚手續，近日則也有網友偶然發現，高聖遠刪光了IG上的所有夫妻合照，無疑為離婚傳言雪上加霜，而昨周迅現身出席活動，網友觀察她臉上表情，似乎有所意涵。

高聖遠刪光夫妻合照傳離婚後，周迅首度現身，臉上全程掛著笑容。(取材自微博)
高聖遠刪光夫妻合照傳離婚後，周迅首度現身，臉上全程掛著笑容。(取材自微博)

有網友發現高聖遠刪光了7年來所有夫妻合照，最近po的照片也多是個人自拍照，表示正在「自我隔離中」，跟老婆周迅似乎各過各的，外界更加覺得兩人的婚姻狀況不太樂觀，讓人直呼登對的兩人走到這地步，實在可惜，但也認為其實離婚也沒什麼，「只要周公子幸福就好」。

而離婚傳聞即老公刪照消息傳出後，周迅首度現身，到杭州出席了活動，穿了一身優雅黑白格紋套裝搭配簡單妝容，全程臉上都帶著微笑，氣色也很不錯，看來心情並未受到影響。而周迅過去曾上阿雅的節目《奇遇人生2》，兩人在日本療養院看見一對6旬老夫妻，鶼鰈情深的模樣讓周迅想到自己的父母，羨慕這種相守到老的感情，她說自己仍相信有真愛，但是「對愛情有非常不安全感」。

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(中時電子報)

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