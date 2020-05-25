因應新冠肺炎疫情，政府針對原有工作但受衝擊導致失業或收入減少者，給予紓困，但今天立法院社會福利及衛生環境委員會上，衛福部次長薛瑞元也坦言，如果有人本次申請紓困，可能影響未來低收入戶認定。

國民黨立委蔣萬安質詢時首先表示，本會期衛環委員會很少看到陳時中部長，有很多議題想問他，包括逐步解封和健保改革，陳部長去了墾丁，但卻沒看到他來委員會。

接著蔣萬安詢問紓困金額要繼續追加嗎？薛瑞元表示，給各縣政府的金額已有28億，到5月22日縣市已核定16億，已核定15萬人，有些縣市撥到的錢已用完，衛福部會繼續向行政院爭取。蔣萬安質疑 ，請領標準沒有變，預算卻一直增加，顯然表示衛福部一開始的預估不精確。

此外，因為各地政府會將低收入戶分類，對於全戶都沒有收入的類型，給予較多的生活扶助費，對於有收入但偏低的家戶給予較少的費用，而紓困適用對象是有工作收入但因疫情失業或收入減少者，因此蔣萬安也詢問，是否會有民眾因為紓困影響自己未來的低收入戶資格？

對此薛瑞元坦言，如果民眾本次申請紓困時提到自己原來有工作，未來審核低收入戶資格時確實可能被影響(不再被認定是全戶無收入的類別，獲得的生活扶助費減少) ，希望民眾根據事實申請，不管是紓困或低收入戶資格。

(中時 )