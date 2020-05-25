許姓女子在新北市某電子公司任會計，並受託擔任登記負責人，卻利用職務之便，5年侵吞公司846餘萬元。台北地院認為許女符合自首要件，且民事部分與公司以分期支付450萬元和解，依業務侵佔罪輕判6月，得易科罰金18萬元，可上訴。

判決指出，許女2006年10月起，受公司實際負責人委託擔任登記負責人，並職掌會計、採購、收付款項等工作，她卻利用掌管資金之便，自2009年1月起陸續把公司資金搬進自己帳戶，用來支負保費及債務，至2014年1月止共計侵吞846萬2812萬餘元。

許女後來自知紙包不住火，在台北地檢署掌握確切證據前，就委請律師具狀向北檢自首，主動配合調查，台北地院認為符合自首要件，減刑後判決6月徒刑，得易科罰金18萬元。

另外，許女與公司的民事損害賠償官司，法院雖判決許女應賠償800萬元，但審理中公司同意以「分期給付450萬元」條件，拋棄其餘請求，與許女達成和解，北院認為公司求償權已因調解成立而有質、量上改變，沒有必要沒收全部犯罪所得，故不予宣告沒收。

(中時 )