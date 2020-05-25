台中市豐原客運吳姓司機25日行經大甲國中育英路前，失控連環撞衝停在路邊8部小客車，警方獲報後在客運停車場找到肇事車輛並將吳男帶回，吳不發一語身體狀況不佳，急送大甲光田醫院診斷為腦中風，目前在加護病房治療中。醫院表示，針對急性缺血性腦中風，能否於黃金時間內緊急送醫是關鍵！

52歲吳姓公車司機上午6時許，才剛從豐原客運停車場發車，行經育英路大甲國中前，失控衝撞路邊聽車的小客車後繼續往前開，就像打保齡球般，沿途再一路撞，共計8輛車受損，有的嚴重凹陷，有的被衝撞到去撞電線桿，現場一片狼藉。

大甲警分局指出，吳男最後將公車開回客運停車場，警方隨即將他帶回偵辦並進行酒測，並無酒精反應。但吳男均不發一語，精神狀況不佳，隨後先將他送醫檢查，確診為急性缺血性腦中風，目前於加護病房治療中。

警方指出，由於吳男目前在醫院醫治中，相關筆錄待他身體復原後才能訊問。

光田綜合醫院神經內科醫師黃炳鐘提醒民眾，如果發生口眼歪斜、視覺異常／雙手平舉時一側無力下滑、一手舉不起，或是說話不清楚、無法說、精神錯亂、頭暈等等的狀況，一定要盡速就醫；臨床常見許多患者是最近壓力大或過度疲勞所致，以為只要睡一覺休息就會比較好。

針對急性缺血性腦中風打通血管的治療方式有「靜脈血栓溶解劑注射」（tPA）及「顱內動脈取栓術」（IAT），避免錯失治療時機及良好的預後，能否於黃金時間內緊急送醫是關鍵！

(中時 )