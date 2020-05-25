民進黨立委何欣純（圖左）表示，自來水公司核定編列經費6514萬元，管線施作長度達6154公尺及受益用戶數約957戶。（立委何欣純服務處提供／張妍溱台中傳真）

台中市太平區新平路2段西側近千戶，家戶經常停水，且因自來水管線老舊、修復頻繁，路面凹凸不平，猶如「波浪道路」惹民怨；去年民進黨立委何欣純接獲陳情，立即要求自來水公司將總長6154公尺道路的水管，汰舊換新，總工程總經費6514萬元，預計今年底完工。

現場邀集自來水公司、市政府、議員、宜佳里長張麗真、宜欣里長楊登圳及新平路2段、宜昌路、宜平路、宜福街、宜祥街、新平路2段125巷及巷弄住戶等人，說明工程範圍及施工期程。

立委何欣純表示，自來水公司核定編列經費6514萬元，管線施作長度達6154公尺及受益用戶數約957戶，交維計畫與路權皆已送市府核定通過，近日已進場施工，屆時將改善太平區新平路2段及周邊巷弄民生用水水質及水壓，並降低漏水率。

何欣純指出，因工期須約半年時間，勢必影響新平路2段通往南太平、北太平交通要道交通，除呼籲施工單位及市府做好做滿交通宣導、交管、改道告示張貼等，減少民怨，期盼在年底前完工，讓太平地區民眾免再受水管破裂停水之苦，並提升用水品質。

(中時 )