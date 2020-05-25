蔡英文總統昨天在臉書說「依據港澳條例第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部」，國民黨主席江啟臣今天表示，蔡總統說停止適用港澳條例，這形同切割香港，沒港澳條例怎麼跟港人站一起？是不是說給北京聽？你跟港民站一起還是跟北京站一起？

江啟臣呼籲民進黨既然完全執政，對於香港問題必須要因應，不能讓人覺得你去年選舉大聲稱香港，現在選完讓人感覺要切割香港，停止港澳條例等於把香港切割掉。而國民黨跟民眾黨都在港人需要協助部分提出修法，在《港澳條例》中，不管人道協助、緊急狀況，政治庇護等等都加以法制化。

江啟臣強調，國民黨支持香港自由民主，港版國安法在現在沒經過跟港人溝通就這樣制定實施，將對於香港長期以來的自由法治產生非常大的衝擊，他呼籲北京在這件事情上謹慎，國民黨不樂見香港自由法治、北京承諾的港人治港、香港高度自治、未來雙普選都幻滅。

對於中國大陸外交部長王毅說不要「以疫謀獨」，江啟臣表示，目前大家最關心怎樣把疫情控制好，傷害損失降低，以及對經濟影響等，這是全體台灣人當前最關心的。江也強調，中華民國是獨立國家，希望北京正視中華民國存在，這是國民黨一貫立場。

(中時 )