八卦山天空步道，近距離欣賞鳳凰花。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

八卦山天空步道和鳳凰花。（吳敏菁攝）

八卦山天空步道和鳳凰花。（吳敏菁攝）

八卦山的鳳凰花已開得如火如荼了，火焰般燃燒了山頭，近年來人們除了四月賞雪桐，也開始欣賞初夏第一私熱風，撩起一片紅焰火海的鳳凰花，彰化八卦山大佛風景區、溪州鄉綠筍路、就是愛荔枝樂園和八卦山天空步道，都是景點，是熱情迎接豔夏最美的序幕，彰化縣政府特別舉辦-來彰化拍美照拿好禮！

鳳凰花開，驪歌響起，盛開的鳳凰花，就擎起火傘，燦爛繽紛，讓人難忘，被譽為世界上色彩最鮮豔的樹木之一，植株最高可達20公尺以上。由於鳳凰花多在5、6、7月盛開，正值台灣學校的畢業季，也被視為畢業季節的象徵。

許多台灣小說、畫家，都對鳳凰花情有獨鍾，予以描繪，留下藝術形象，《千江有水千江月》貞觀對大信說，「我對鳳凰花，初見已驚，再見仍然…」、畫家林惺嶽《鳳凰花開的季節》等，過去鳳凰花貼近鄉土，隨處可見，人們看慣了，不特別珍惜，但隨著枝脆易折，行道樹被取代，鳳凰花少了，人們開始懂得這驚心的美，八卦山仍仍擎起不少火傘，是賞鳳凰花好去處。

彰化縣政府表示，今年的鳳凰花花況也是空前燦爛，在彰化各地的校園及公園中隨處都可看見，滿樹的紅花綠葉，把天空裝扮得鮮艷繽紛，呈現蓬勃的生氣，隨風飄落火紅般的花朵，將大地點綴的多采多姿。歡迎一起來感受這大自然令人驚嘆的美景。一起來彰化拍攝鳳鳳花，分享美照即可參與抽好禮活動。

活動期間5月30日至6月30日，至「愛玩彰化」Facebook粉絲團，於活動貼文下方上傳照片並留下指定留言＋Tag二位Facebook好友＋分享該則貼文，符合本活動注意事項者，即可參與抽好禮活動。活動獎品：統一超商商品卡500! 元，共10名。

(中時 )