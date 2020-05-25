南投縣警局所轄的信義鄉東埔警光山莊，每逢假日就吸引不少遊客入住，不過該山莊卻傳出帳目不清疑雲，房間的額外加床費用並未依法申報，日前遭南投地檢署搜索、調查，其中負責管理山莊的莊姓員警被檢方認為涉案情節重大，訊後依貪瀆罪嫌向法院聲請羈押獲准。

檢警調查，東埔警光山莊住宿房型共有4種，價格從800元至1600元不等，並特別規定只提供各級警察機關員工、退休人員、眷屬以及與警察工作有關單位人員才可以使用。

由於每晚1千6百元的「通舖房型」，有提供加床加人服務，每增1人加收200元費用，但南投檢調單位查出額外加收的費用都沒入公帳，而且還被挪為他用，目前正由檢調人員深入追查。

此案在南投警界引起譁然，大家也籠罩在一股低氣壓之中，對於案情多半以不知道回應，不過南投縣警局則火速依規定核予莊員停職處分，並查究相關人員考監責任。

南投縣政府警察局局長陳木樹表示，對執法員警品操紀律均以最高標準要求，秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」決心，配合地檢署偵查，從嚴究辦違法員警及追究相關人員考監責任，並召開專案檢討會議。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)