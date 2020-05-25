台灣新冠肺炎疫情趨緩，國旅市場復甦指日可待，旅遊業者雄獅（2731）推出「親子寶貝同樂會」專案，首波祭出「親子體驗員」招募活動、有機會全家免費體驗價值萬元遊程，同步推出五星酒店親子訂房優惠、全台通用採果農遊體驗券，積極搶攻國旅親子市場商機。

雄獅觀察，新冠肺炎疫情使國旅由過往的大型團體逐漸轉為集散成團的小包團，而由旅行社安排食宿、交通自行解決的自由行產品，則更受旅客青睞、特別是親子家庭，除了可避開團體多人接觸風險，更能彈性掌控旅遊行程。

雄獅針對國內親子市場推出「親子寶貝同樂會」專案，首波推出「親子體驗員」招募活動，徵求喜愛紀錄、分享與寶貝出遊的「地方高手」與專業的社群經營「知名達人」，免費體驗全台26間親子飯店及110個親子體驗遊程、觀光工廠、農場採果等同樂景點。

雄獅指出，只要在社群平台中分享帶著12歲以下小朋友出遊玩樂，無論是美食、住宿、景點的照片，只要撰寫成文章、或以影片等方式呈現親子出遊同樂作品，經評選後每周將選出「親子體驗員」，可免費獲得總價值達近3萬的「親子酒店＋玩樂票券」套裝旅遊行程。

雄獅表示，「親子寶貝同樂會」專案精選全台上百個親子同樂景點，其中住房優惠專案最高可享44折優惠，包括免費升等家庭房、不占床孩童可免費入住，並加贈免費採果體驗行程。票券部分則推出可通用全台88家合作休閒農場的「採果體驗券」，帶領孩子親近大自然。

(時報資訊)