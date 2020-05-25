韓國瑜曾點出「北漂青年」問題，但民進黨議員日前質詢，今年青年人口數比去年減少，痛批「北漂青年沒回家」；高市府調出數字，發現原因在於少子化，並意外發現，去年青年遷戶籍到高雄人數比遷出多，是4年來淨遷入人口首度轉正。

民進黨議員李雅慧質詢時列出今年4月數據，指高雄20歲到45歲青年人口105萬1903人，比去年減少9822人，而去年青年失業率也比前年上升；議員陳致中則以今年4月20歲至24歲人口和去年同期相比，發現少了5727人，痛批韓國瑜「北漂青年返鄉」政見跳票。

高市府主計處調出數據，以行政院定義20歲至45歲來算，2019年底高雄青年人口105萬3295人，比2018年底少了1萬2078人，但其中主要是因少子化、人口結構改變減少1萬999人，另因死亡而減少1223人。

不過，市府發現，2019年遷戶籍至高雄的青年共有5萬1143人，遷出人口5萬999人，顯示人口淨遷入144人，比2018年增加1970人，更是4年來首度轉正，而觀察今年元月到3月數據，青年人口淨遷入已達146人。

高市青年局長林鼎超說，市府非常重視青年族群，為了讓年輕人、創業者安心返鄉，去年10月1日正式成立青年局，整合產官學與民間資源，打造青年友善城市，從青年人口淨遷入4年來首度轉正來看，代表高雄的環境正在改變，確實受到青年人的青睞。

林鼎超指出，青年局協助串聯資金、輔導、資源與人脈，輔導青年創業及新創育成，以帶動就業機會，推動「青年創業貸款」、「青年創業補助」與「青年築夢獎勵金」，希望未來青年們不管是創業或定居，都會馬上想到高雄。

(中時 )