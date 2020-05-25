台北地檢署偵辦林森錢櫃大火6死案，上周將錢櫃董事長練台生改列被告，諭令100萬元交保。據了解，檢方發現，林森店電梯施工期間決定繼續營業，是由總公司決定，導致林森店大火造成6人死亡，錢櫃總公司亦有責任，初步認定練台生知情，因此將練台生改列被告。

4月26日發生的錢櫃大火案，造成6死慘劇，檢方發現，其中在錢櫃工作16年的罹難43歲員工林子晨，林森店原因電梯施工期間一度決定暫時停業，林子晨被調往其他分店任職，但不久林被通知林森店繼續營業，林返回林森店後，卻不幸罹難。

檢方為了查證林森店由原本的暫時停業，到後來改為繼續營業，是何人決定，日前陸續傳喚林森店主管、錢櫃總管理處主管等人查證，發現林森店相關幹部曾就電梯施工期間是否應考慮暫時停業一事，曾向總管理處報告，最後總管理處決定繼續營業，因而導致大火發生，員工及顧客傷亡。

據了解，練台生供稱，錢櫃管理採分層負責，他並沒有直接管到林森店，他不知情。但檢方認為，錢櫃各分店，上有轄區督導，再上則是總管理處，各分店均受總管理處指揮及督導。而且林森店這次繼續營業是總管理處的決定。

檢方認為，林森店在施工期間發生火災，除了該店主管涉及過失外，另錢櫃高層決策者明知林森店在施工期間營業，恐導致公安風險，卻仍決定繼續營業，具有過失致死等罪的不確定故意，初步認定練台生涉案，因此將他改列被告並實施強制處分。

(中時 )