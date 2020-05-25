每年大學甄試入學放榜之後，已錄取的高三學生嚴重缺乏學習動力，進而影響校園學習氛圍。有鑑於此，國立交通大學首創「SOS！暑期線上學院Summer Online School」計畫，今年串聯全國37所大學校院，推出25門可以線上學習的通識課，讓應屆畢業生在6到8月可以修習學分。即日起開始選課，每人最多可選修2門課、4學分，目前有好幾門課已經成班，交大表示已成班者仍可選課，人數無上限。

交大表示，大學甄選入學比率逐年提高，每年3到5月間各大學陸續公告錄取名單後，高三應屆畢業生的學習氣氛便起了明顯變化。由交大主辦的SOS計畫，提供錄取37所大學校院的全國應屆畢業生，於今年6到8月先修線上通識教育學分課程，若通過各課程及格標準，9月大學入學註冊後就可認抵學分。交大表示，該計畫讓應屆畢業生先修大學學分，提供學習動力。

SOS計畫從各大學提供的逾400門線上通識教育課中，挑選出25門課，皆經過教育部計畫評選，涵蓋物理、人文、心理、自然科學、外語等領域。由於所有大學生在畢業前都必須修畢20至30學分的通識教育課程，不論應屆畢業生將來進入哪一個科系或專業領域，先修課程都可抵免大學通識教育學分。

記者點入報名選課系統，目前已有課程顯示「已成班」。交大高等教育開放資源研究中心SOS計畫承辦人張小姐表示，SOS計畫仿照磨課師（MOOCs，大規模開放式線上課程）的方式，有2／3課程已經錄好，另外1／3會採同步線上教學。因為今年是試辦，又恰逢疫情，所以採取全線上學習，明年有可能舉辦一場實體期末考。

交大表示，今年新冠肺炎疫情爆發，近期雖然趨緩，仍需小心。線上課程可以避免群聚感染，也省去舟車勞頓心神，每位學生最多可選修2門課、4學分，低收入戶、中低收入戶及符合家庭清寒條件者，學分費全免。此外，課程也開放參與計畫37校地大學部在校學生選修。

「SOS！暑期線上學院Summer Online School」利用交大經營的ewant育網開放教育平台（www.ewant.org）線上學習，即日起至6月15日開放報名。

(旺報 )