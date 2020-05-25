新加坡創作歌手魏妙如3年前隻身來台發展，面臨30歲大關的她，下定決心搬來台北定居，卻遇上新冠肺炎疫情，雖然心中清楚知道自己選擇的並非一條容易的道路，但面對現實壓力，也難免感到猶豫，「夢想如果跟星星一樣需要發光被看到，當星星的能量消耗殆盡，會變成流星劃過天際然後消失，那麼夢想，是不是也同樣會有生命的週期呢？」她將心情寫新歌〈當一顆星墜落〉，自己也每聽必哭。

來台前夕她與父親長談，雖然爸爸一再表示不用擔心家裡，要她勇敢追夢，但她從認識的長輩處得知爸爸小酌微醺之後，常常跟大家說希望女兒不要那麼辛苦「爸爸養你就好」，不禁覺得堅持追求夢想的自己是不是有點不切實際，帶著負面情緒寫下〈當一顆星墜落〉這首歌，盡情地抒發後，反而放下了一時的負面情緒，帶著父親的祝福，重新聆聽自己內心的初衷，繼續往前。

值得一提的是，她日前在海邊拍攝〈當一顆星墜落〉MV時，數度淚崩，導演要她往大海走去，不料她過於投入在歌曲裡，加上突如其來的漲潮，讓拍攝團隊緊急大喊要她快點回來，幸好後來有驚無險地完成拍攝。一個人來台為夢想打拚的魏妙如，希望將這首與自己內心的真誠對話創作單曲，獻給每一個在夢想與生活之間，努力取得平衡的小小發光體們：「我們都是獨一無二的夢想之中，最閃耀的那顆星星」。

魏妙如繼〈時間教會我們的事〉後，再度發行全單曲〈當一顆星墜落〉。Ruth Music 如此音樂提供

〈當一顆星墜落〉MV將於5/26在魏妙如官方YouTube首播。Ruth Music 如此音樂提供

(中時 )