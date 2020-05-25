剛過18歲生日的俄羅斯花式滑冰冬奧金牌美少女札吉托娃獲選IOC時尚偶像封號。(摘自札吉托娃臉書)

18歲花滑美少女札吉托娃當選IOC時尚偶像。(摘自札吉托娃臉書)

18歲花滑美少女札吉托娃當選IOC時尚偶像。(摘自札吉托娃臉書)

剛滿18歲的俄羅斯花式滑冰美少女札吉托娃(Alina Zagitova)，在國際奧會的時尚偶像票選中擊敗了「籃球之神」喬丹、牙買加「閃電」波特、威廉絲姐妹花等世界級名將，獲選為2020年時尚偶像。札吉托娃曾奪得2018年平昌冬奧金牌，20日生日當天獲得俄羅斯總統普丁的祝福。

2002年5月18日出生於俄羅斯聯邦烏德穆爾特共和國的伊熱夫斯克市，父親是冰球教練，4歲開始接觸滑冰，2016年崛起，2017年大放異彩，年底總決賽奪冠，2018年初代表俄羅斯參加平昌冬奧，先在團體賽拿到銀牌，緊接著在個人賽擊敗同袍，以15歲281天之齡摘下金牌，僅次於美國名將克莉絲汀於1998年長野冬奧創下最年輕奪金紀錄。

平昌冬奧結束後，日本首相安倍晉三在當年5月贈送札吉托娃日本國寶犬-秋田犬，讓札吉托娃開心不已，但2019年底札吉托娃以找不到比賽動力而宣布退役。

但在經過將近半年的休養生息之後，札吉托娃在本月入選了俄羅斯花式滑冰集訓隊，有機會在下個賽季重新看到她的美麗身影。

這次奧林匹克頻道(Olympic Channel)在推特上發起票選活動，札吉托娃先在8強賽擊敗了牙買加田徑名將弗雷澤，4強賽又力壓另一位牙買加奧運金牌強敵波特，決賽中碰到美國男子花滑名將威爾，札吉托娃以62%的高得票率輕鬆擊敗了威爾，獲選為奧運時尚偶像封號。

而在奧林匹克頻道的IG網路票選上札吉托娃依舊無人能敵，她同樣是擊敗了波特，成為第一時尚偶像，而入圍票選的名將有喬丹、路易斯以及威廉絲姊妹花。

(中時 )