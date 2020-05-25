高雄市長韓國瑜罷免案將在6月6日舉行投票，究竟結果如何，各界高度關注。對此，資深媒體人韋安認為，把韓罷掉了，衛福部長陳時中一定不高興，「到時候2人會在2022北市爭市長」。

韓國瑜上任後推行許多政策，雖有不少粉絲力挺，卻也遭「Wecare高雄」等公民團體發起罷免。韓日前被問及，若被罷免，最遺憾的是什麼？韓國瑜秒答「雙語教育」，他說若高雄能在2年內推動全市雙語教育，會影響未來幾十年、上百年發展，市長任期遲早會下台，但他強調，身邊的市府團隊不貪汙、不炒土地、不包工程，能做多少就做多少，「若市民願意讓我們留下來，我們就繼續打拚」。

韋安則在臉書發文指出，若把韓國瑜罷掉了，陳時中一定不高興，他預言到時候2人會在2022北市爭市長。對此，網友則回應表示「韓國瑜拿到國民黨提名也選不上北市長」、「陳時中選台北市長 民進黨會有更多人不高興」、「陳時中鐵贏」、「韓當黨主席，台灣政治才精彩」。

然而，資深媒體人陳揮文也曾表示，罷免案如果通過，韓政治生涯真的就結束了。他建議，不如韓選2022的台北市長選戰，可能是較好的布局。而陳時中先前曾被問未來是否會去選台北市長？陳時中則回應表示「我沒打算選舉，什麼時候都沒有」。

(中時電子報)