安克生醫（4188）表示，新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，但在部分國家已有降溫趨勢，本月起陸續恢復智慧影像醫材「安克甲狀偵」出貨，當中包括中國大陸、香港，營收看俏。此外，安克甲狀偵打入中東市場，與埃及、土耳其完成簽約，將為營運帶來正面的助益。

安克生醫總經理李伊俐透露，中國大陸疫情趨緩，許多城市的企業陸續復工，安克生醫也逐步恢復中國大陸的出貨，本月率先完成20萬美金的訂單出貨，挹注營收，後續業績樂觀。

安克生醫「安克甲狀偵」已獲得美國FDA、歐盟CE Mark等上市許可，能協助醫師更精準判讀甲狀腺結節的良惡性，減少不必要的手術，搭配人工智慧(AI)深度學習的特點，進行腫瘤自動圈選和特徵辨識；同時將辨識結果，整合醫療指引，自動完成專業報告供醫師最後判讀。

安克生醫指出，香港理工大學日前已採購過「安克甲狀偵」來進行臨床應用與研究，並發表論文於國際知名期刊《Cancers》，此次二度採購，目的在進一步延伸安克生醫高階影像醫材在人工智慧(AI)的應用，也預期再次將研究成果投刊至國際知名期刊。

另，安克甲狀偵與埃及、土耳其完成簽約，土耳其、埃及均為中東大國，人口各自逼近1億人大關，不少民眾受甲狀腺的困擾，以土耳其為例，甲狀腺癌的發生率，高居該國第4大癌種，市場潛力大。

(工商 )