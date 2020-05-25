新北市政府日前宣布，畢業典禮、畢業旅行在防疫原則下解封；教育局也隨即透過防疫宣導系統，提醒各級學校預為因應，讓孩子能參加畢業典禮及畢業旅行。社團法人新北市教師會25日呼籲，疫情期間請中央到地方的民意代表不要出席各級學校的畢業典禮，讓畢業典禮回歸「以學生為主體」，為孩子創造更多屬於他們的溫馨感動回憶。

新北市教師會表示，畢業典禮中最煞風景的，恐怕是各級民代或是與學生不相干政治人物的冗長輪番致詞，藉機表彰問政或貢獻的內容，降低了畢業典禮的溫馨與感動。

新北市教師會理事長鄭建信表示，畢業典禮本屬校園教育活動，不論辦理的形式如何，其目的無非是回顧畢業生在校期間的學習活動，傳遞師生間的感謝與祝福，使學生體認生命成長的特殊儀式。今年因為疫情，為了減少群聚感染，許多活動不是簡化就是延期，例如公寓大廈年度大會、人民團體會員大會，如果非必要就延後辦理，或是只介紹來賓不安排致詞；又如會考時家長也不得陪考。配合防疫，大家都做出部分犧牲，民意代表更應帶頭表率，不要勤跑畢業典禮，讓畢業典禮回歸正常。

即將接任新北市教師會第10屆理事長的林松宏老師說，學校是社區的運作中心，與各級民代都有相當程度的互動，民代也經常協助學校爭取經費。畢業典禮邀請民意代表，依情依禮都是慣例。然而，畢業典禮的重點應該是學生。教學現場上，學校親師生共同為畢業生用心籌畫「最後一堂課」，讓畢業生收到滿滿的祝福，看著孩子上台領獎、領畢業證書或是表演時，臉上綻放出開心自信的神采，是送走一屆一屆畢業生最大的意義與感動。

新北市教師會呼籲民代減少「跑斷腿又惹人嫌」趕場致詞，改以誠心地遠距祝福，一定更受學校、家長及學生歡迎；將畢業典禮還給學生，讓孩子擁有屬於自己溫馨感動的回憶。

(旺報 )