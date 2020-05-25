剛續任的交通部長林佳龍昨(24)日接受媒體訪問時拋出，「不會完全放棄再次參選台中市長的可能」，引發台中政壇關注，最尷尬的莫過於立法院副院長蔡其昌。據了解，林佳龍會突然拋出再參戰台中的話題，原因不脫民進黨內鬥有關。

林佳龍雖然在2018年台中市長選舉失利，但持續保有政治能量，交通部長任上政績豐碩，部長成績僅次於衛福部長陳時中；且作為正國會掌門人，在剛結束的民進黨地方黨部主委選舉頗有斬獲，拿下7席，7月全代會執委常委選，有望在10席中常委拿下2席，於黨內決策核心握有一定程度的話語權。

民進黨將進入新一階段世代交替，林佳龍與桃園市長鄭文燦已被點名2024年總統的可能人選。據了解，恐是「棒打出頭鳥」，林佳龍近來常飽受黨內流言蜚語攻擊，並有人以投書媒體的方式質疑林佳龍與媒體、財團的關係，並質疑林有酬庸之嫌，這些動作都被林佳龍人馬視為針對性極強的「超前部署」。親林人士說，「林（佳龍）被打得很兇」。

除近期不友善的指控外，早在內閣改組前，多次傳出黨內其他派系覬覦交通部這塊大肥肉，想方設法把林佳龍從部長之位弄下來，黨內扯後腿的派系角力搞得林佳龍心煩意亂。林佳龍雖然一心想改革台鐵、中華郵政和桃機等單位，另一方面也要提防黨內「架拐子」，種種原因下，林佳龍就算有鴻鵠之志，也只好「順應時勢」預留回台中的可能，畢竟自己打下的地盤才是真的。

林佳龍一句「沒有完全放棄」，打亂了蔡其昌2022年台中市長的佈局。蔡其昌原以為林佳龍政治路是往閣揆、總統邁進，未來不會在台中市長這局和林有利益衝突；2月時還出手幫忙協調台中市黨部主委之爭，讓偏新系的市議員鄭功進退出選舉，由正國會的市議員李天生能同額競選，於昨日拿下黨部主委一職，釋出極大善意。

林佳龍拋出台中市長選舉議題後，蔡其昌昨日淡然回應「市民在乎的是做事，不是討論位置」，今日則說「不管選什麼，我都會勤走基層」。另外，林佳龍則是進一步在臉書秀出回台中看政績的照片，並強調「無論在哪個位置，都會為更好的台中、台灣而努力」。一位新系立院幕僚說，林、蔡兩人歷經這幾年政治磨練，處事愈漸成熟，一定會有智慧處理矛盾，再觀察看看，現階段不便評論太多。

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(中時電子報)