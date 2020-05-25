「看的到、吃不到！」針對急難紓困金申請，政府說要從寬認定，但台中市東區一位民眾向市議員李中陳情，表示他平時以跳陣頭打零工，向公所申請紓困時，卻被公所人員以教育部國語辭典認定為非工資而駁回，影響家庭生計甚鉅；李中呼籲市政府與衛福部要徹底落實從寬認定這個方針。

李中表示，受到疫情影響許多廟會活動紛紛延期或取消，陣頭團隊因此無法演出，致使原本以陣頭表演打零工的民眾生計受到衝擊；東區一位民眾從事陣頭工作，平時收入是收現金或紅包，卻被區公所以「教育部重編辭典」作為認定依據，判定為非經常性收入故不予補助。

李中說，行政院主計處的中華民國標準行業分類第十版，把陣頭（鑼鼓陣）認定為藝術表演業，分明是一種職業，為什麼公所人員要引用國語辭典來認定？另外，許多電視節目錄影時會找職業觀眾，也會依照是否上鏡頭或舉牌等給予不同額度的酬金，這些非典型工作確實是許多民眾的經濟收入來源。

中央衛福部5月18日發布要以「從速、從簡、從寬」原則加緊審查，賣玉蘭花等非經常性收入的民眾也因此在自己切結後獲得補助，那為什麼陣頭不行？

李中表示，文化部在5月4日時表示要受理九天民俗技藝團的紓困申請，且要團長幫團員申請，用整個團體申請比較容易；但許多陣頭表演者還沒有到九天的層級，且未成立團體，根本就無法適用文化部的補助。既然文化部認定陣頭是表演藝術，為何公所人員不直接引用，卻要刁鑽引用國語辭典呢？

李中呼籲中央衛福部與台中市政府，陣頭這行業會因為廟會活動多寡影響收入高低，但不能否認從事者會有收入，既然他們受到疫情衝擊收入大減且影響家庭生計，政府要幫助他們，就要真正落實「從寬認定」，不要再刁難申請人了！

(中時 )