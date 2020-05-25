「港版國安法」將於28日表決，大陸全國人大常委譚耀宗25日強調，港警主要負責維持治安，「港區國安法」涉及搜集情報等，相信有需要時大陸人員將到港執法；至於市民是否會因發表不滿政府言論而被入罪，譚耀宗指，《基本法》保障市民的言論及集會自由，難以言入罪，要有行動才違法，一般人難以被入罪。

據港媒報導，譚耀宗今早（25日）在港台節目《千禧年代》表示，於5月18日人大常委會上得知將有立法，強調今次立法主要針對四類行為，包括分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動及外國和境外勢力干預香港特別行政區事務的活動。他強調，今次立法不能取代《基本法》23條立法，因23條針對的是七類行為。

譚耀宗表示，23條立法「搞左23年都未做到」，但面對近日反中亂港情況越來越嚴重，今次立法是要對此起阻嚇作用。他又提到，將地區問題放上人大常委會上討論的情況少見，韓正昨日也強調，中央就「港區國安法」立法已經過深思熟慮，相信中央今次做法是十分審慎。

至於何時會正式實行「港區國安法」？譚耀宗說，要待人大會議在本周四表決後，人大常委會才可開展研究及草擬工作，暫時未知具體內容，而常委會下次例會是在6月底，現時未知能否趕及在6月通過，但從日前在會議上掌聲不絕的情況來看，顯示各人都很支持立法工作，相信「唔洗太耐時間就可以通過」。

譚耀宗強調，人大常委在草擬時會諮詢特區政府及基本法委員會，市民亦可到人大常委會網站表達意見。對於「港區國安法」中列明，中央政府維護國家安全的有關機關根據需要在香港特別行政區設立機構，譚耀宗稱，由於香港警察主要負責維持治安，而「港區國安法」執法時或涉及搜集情報等，相信有需要時內地人員將到港執法，但難以估計是否如港英政府時的政治部。

(中時 )