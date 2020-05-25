國內包裝茶飲料市場一年商機高達250億元以上，統一(1216)看準追求手泡茶口感濃厚純茶的消費者，獨立出品牌「濃韻」開拓濃烏龍茶、濃綠茶市場。統一公共事務部經理(二余)忠正表示，近年來民眾喝飲料也開始注重喝的健康、少負擔，濃韻不僅有著絕佳的口感，濃韻品牌獨立就是看準市面上濃厚綠茶、烏龍茶的品牌少，希望能滿足消費者對濃厚手泡茶韻口感的追求。

(二余)忠正說，這次獨立濃茶品牌，除以濃厚口感搶佔濃茶市場外，並希望讓消費者喝的健康、吃的安心。民眾用餐後飲用濃韻，濃厚的茶湯除了解除口中的油膩外，兒茶素也有助於調節血脂，並減緩體脂肪形成，並達到不易形成體脂肪功能，同時兼顧口感與健康。

濃韻品牌獨立就是看準市面上濃厚綠茶、烏龍茶的品牌少，希望能滿足消費者對濃厚手泡茶韻口感的追求，能營造濃厚口感的關鍵包括有產地、技術及茶葉用量等3個因素，其中在產地方面，濃韻使用茶葉皆經嚴格把關，濃韻日式綠茶嚴選日本出產的茶葉，濃韻烏龍茶則是選用阿里山產的在地茶葉。

在技術方面，濃韻日式綠茶使用專門遠紅外線焙茶技術，使茶葉能夠均勻受熱，提升煎茶香氣並去除青味；濃韻烏龍茶則使用專業低溫作菁技術，低溫控制水分緩慢蒸發，保留香氣滋味物質，提升入口的回甘感與茶香，更能品嘗到濃厚的茶韻。

(時報資訊)