麥當勞第1屆全球志工獎第1名的唐有建人稱麥當勞叔叔。（取自唐有建臉書／呂妍庭嘉義傳真）

唐有建長期舉辦公益關懷活動。（取自唐有建臉書／呂妍庭嘉義傳真）

唐有建與團隊長期默默關心專門收容悲慘遭遇的天主教安仁家園孩童。（取自唐有建臉書／呂妍庭嘉義傳真）

麥當勞集團舉辦第1屆全球志工獎甄選，歷經長達半年的甄選，加盟商唐有建從全球各地競爭者中脫穎而出，被評選為麥當勞全球志工獎第1名，堪稱是台灣史上第1人，雖然因新冠肺炎導致原訂在美國舉辦的公開頒獎典禮取消，唐有建仍遵守承諾把2萬5000元美金的獎金全捐給嘉義縣安仁家園，讓弱勢孩子對這位麥當勞叔叔充滿大大的感謝。

曾獲嘉義市好人好事獎的唐有建，8年多前加盟麥當勞，以品堯餐廳有限公司名義在嘉義市吳鳳南路開麥當勞，熱心公益從不落人後，更強調自家經營的麥當勞「不只賣漢堡，也賣人情味」，5、6年做公益超過300場，加盟店更曾代表台灣接受麥當勞集團的特別傑出形象獎肯定。

因投入社會公益，在嘉義市相當活躍的唐有建，其實與團隊長期默默關心專門收容悲慘遭遇的天主教安仁家園孩童，除定期去辦活動、上課程，唐有建總在年節時帶小朋友最喜歡的麥當勞去犒賞大家，與安仁家園上下結下深厚情誼。

去年得知麥當勞集團舉辦第1屆全球志工獎甄選，唐有建與安仁家園院長謝孟潔商量後，決定把他和安仁的故事提案參加甄選，當下更承諾如果得獎，就把獎金捐給安仁買中巴，如果沒獲獎，他還是會想辦法幫安仁籌措經費。

花了大半年時間，提交兩次資料，去年10月底麥當勞總公司財務長 Kevin Ozan 特別搭飛機到台灣，在安仁家園精心安排橋段，唐有建才知道自己得獎，但基於麥當勞的保密原則，直到確定公開頒獎取消，並獲得麥當勞授權後，唐有建才在臉書公布這項對他來說非常有意義的消息。

謝孟潔說，安仁家園是遭受家庭變故的兒童及少年的家，讓他們能就近接受長期性照顧與輔導，去年因接送專用車不足開始募款，花了1年多努力，因為唐有建的2萬5000元美金及其他捐款，日前已順利買到近350萬元的中巴。

(中時 )