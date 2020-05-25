麥當勞集團舉辦第1屆全球志工獎甄選，歷經長達半年的甄選，加盟商唐有建從全球各地競爭者中脫穎而出，被評選為麥當勞全球志工獎第1名，堪稱是台灣史上第1人，雖然因新冠肺炎導致原訂在美國舉辦的公開頒獎典禮取消，唐有建仍遵守承諾把2萬5000元美金的獎金全捐給嘉義縣安仁家園，讓弱勢孩子對這位麥當勞叔叔充滿大大的感謝。
曾獲嘉義市好人好事獎的唐有建，8年多前加盟麥當勞，以品堯餐廳有限公司名義在嘉義市吳鳳南路開麥當勞，熱心公益從不落人後，更強調自家經營的麥當勞「不只賣漢堡，也賣人情味」，5、6年做公益超過300場，加盟店更曾代表台灣接受麥當勞集團的特別傑出形象獎肯定。
因投入社會公益，在嘉義市相當活躍的唐有建，其實與團隊長期默默關心專門收容悲慘遭遇的天主教安仁家園孩童，除定期去辦活動、上課程，唐有建總在年節時帶小朋友最喜歡的麥當勞去犒賞大家，與安仁家園上下結下深厚情誼。
去年得知麥當勞集團舉辦第1屆全球志工獎甄選，唐有建與安仁家園院長謝孟潔商量後，決定把他和安仁的故事提案參加甄選，當下更承諾如果得獎，就把獎金捐給安仁買中巴，如果沒獲獎，他還是會想辦法幫安仁籌措經費。
花了大半年時間，提交兩次資料，去年10月底麥當勞總公司財務長 Kevin Ozan 特別搭飛機到台灣，在安仁家園精心安排橋段，唐有建才知道自己得獎，但基於麥當勞的保密原則，直到確定公開頒獎取消，並獲得麥當勞授權後，唐有建才在臉書公布這項對他來說非常有意義的消息。
謝孟潔說，安仁家園是遭受家庭變故的兒童及少年的家，讓他們能就近接受長期性照顧與輔導，去年因接送專用車不足開始募款，花了1年多努力，因為唐有建的2萬5000元美金及其他捐款，日前已順利買到近350萬元的中巴。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。