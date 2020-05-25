台灣新冠疫情日漸趨緩，中央流行疫情指揮中心於日前公布鬆綁餐飲聚會人數限制，從100人以下上修到250人，香格里拉台北遠東國際大飯店已開始接到不少企業及消費者來電詢問宴會相關需求與訂席。面對後疫情時代，保障客人和員工的健康與安全始終是香格里拉集團的首要任務，飯店仍然持續執行防護控制與安全措施，並推出「安心婚宴專案」，即日起至9月17日期間日日好婚日、每桌8位優惠價16,800元+10%服務費。

香格里拉台北遠東國際大飯店表示，除了遵守指揮中心規定每桌8位的人數上限外，更從衛生消毒、空氣品質、布品洗滌、放心餐飲及宴會安全等五大方面的嚴格把關。

香格里拉全方位的清潔和消毒工作徹底執行在婚宴的每一個環節，除了對公共區域、門把手、電梯按鈕等高頻率的接觸點進行定時定點消毒，亦於飯店主要入口處放置鞋底消毒地墊，為客人進入飯店時清潔鞋底。另針對宴會場地也執行宴會前、後的環境消毒。同時於接待桌提供賓客體溫檢測服務及消毒液使用；空氣品質：為確保客人在室內享受到全天候的潔淨空氣，飯店工程部定期對新風系統進行清潔與養護，對公共區域和客房內的新風口進行相應的清理和消毒流程，以維護和保障良好的室內空氣品質。

在布品洗滌部份，香格里拉台北遠東國際大飯店宴會使用之布品一系列清潔流程皆符合香格里拉集團的殺菌清潔標準，提升洗滌層級並採高溫蒸氣熨燙以助於殺菌處理。同時每桌皆提供獨立的桌邊服務，由每日測量體溫且配戴口罩的服務人員分餐每道料理，避免共享及食用上的口沫接觸。配合政府的指導意見和新人需求提供客製化的宴會服務，宴會圓桌人數僅遵守指揮中心的規範每桌8位，婚宴總人數為250人以內。

(工商 )