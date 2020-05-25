立委楊瓊瓔25日召開協商會，台糖同意追溯至今年1月起至12月期間，提供租金減免45％優惠措施。（陳淑娥攝）

疫情衝擊各行各業，台中后里月眉糖廠不見遊覽車，在地農特產攤商生意一落千丈，同時不滿降租僅2成。立委楊瓊瓔25日召開協商會，台糖同意追溯至今年1月起至12月期間，提供租金減免45％優惠措施。

承租攤商代表雷心梅指出，受疫情衝擊影響，民生消費經濟愈發吃緊，台糖公司月眉糖廠所屬展售中心所有攤商營業額受到很大衝擊，以前旺季時，光遊覽車就數百台，現在有時候一天連一台都沒有，攤商每天苦哈哈望著產品興嘆，使得承租櫃位及日租攤位合作商家，整體營收業績大幅下滑，減租2成幅度實在太少，大家都快餓死了，怎麼撐得下去。

楊瓊瓔表示，行政院4月公布國有非公用不動產降租2成，引發承租人不滿，直批中央政府沒誠意只降租2成，地方政府包括台北市、新北市及台中市幾乎都減半，中央政府如何起帶頭作用？

對此，台糖公司休閒遊憩事業部執行長黃進良解釋，各地方政府租金減半基本上是3個月，依照原先公告「我們是全年度租金減2成，時間是不一樣的」。

黃進良說，二周前楊立委接獲攤商陳情希望擴大降租幅度，向經濟部、國營會及台糖公司反映再進一步協調後，為幫助合作攤商共渡艱困難關，認定將從寬，即追溯至今年1月起至12月，共計12個月期間，針對轄下月眉糖廠等展售中心的合作攤商，提供租金（包底抽成）減免45％的優惠措施，換算下來，20多家廠商共再減免租金約128萬元。

楊瓊瓔強調，民眾近期因疫情而不敢出門消費，重創全台各大商圈及觀光遊樂地區，疫情期間店家營運最大問題在於租金，感謝台糖公司協助為紓困攤商帶頭再降租，原則減少租金（包底抽成）45％，以降低攤商負擔。

(中時 )