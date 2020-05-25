網劇短片《教官怎麼辦》舉行媒體探班。(吳維書攝)

小甜甜、金寶三、許德瑋、詠兒25日出席網劇短片《教官怎麼辦》媒體探班，小甜甜母親節因腎結石差點休克緊急送醫，23日才出院，經過這場大病，她體悟到身體健康的重要，好友愷樂也送上關心，「我生病的時候她很關心，都是用訊息，沒有通話。」她重申對於愷樂捲入羅志祥感情風暴一事，自己真的事先不知情，「當時謝忻事情我不開心，是因她介入別人家庭，明明我們很親近，卻完全不知道。」

小甜甜坦言，沒有多問愷樂這件事，「她現在一定不好受，身為朋友多問什麼，感覺好像沒有很愛妳的朋友。」她跟愷樂每年都會健康檢查，被問好友去年底訂婚一事，她回應：「那也是媒體寫的，我覺得真正的好朋友，在不對的時候導正，在需要的時候陪伴。」她跟愷樂先前有約定，結婚會為彼此留下伴娘位置，至於愷樂目前狀況，她坦言，「她有很棒的爸媽跟好朋友，沒有像外界傳的那樣糟。」

不只小甜甜，金寶三也成另類受災戶，與羅志祥曾為潮牌雇傭關係的他，多人運動風暴時臉書發文，「這二天感觸很深，是好朋友的話，就不要再落井下石了！」被指為不辨是非，還上微博熱搜，他無奈表示：「罵我就算了，還罵我老婆、小孩，真的跟大根狀況一樣，我也是網路霸凌受害者。」他透露羅志祥也發訊息，「不好意思，害你被罵。」現在只希望一切圓滿。

(中時 )