受疫情影響，許多預定今年將結婚的新人，因擔憂賓客出席率低，紛紛取消或延期，但雲品國際旗下的宴會平台「君品Collection」非傳統宴會場地接單卻逆勢成長，且宴會訂單多落於今年第四季與2021年，總計超過250場宴會待辦理，除了有峇里島海外婚禮將在明年舉行外，因為君品Collection許多非傳統場地的獨特性與結合在地的特色，使得本次疫情下，這些宴會場次並沒有退訂情形，而延期舉辦也僅在二成左右，甚至還有單一據點今年單月接單營業額超過千萬元，雲品國際也審慎樂觀推估，在政府與民眾全力防疫的努力之下，宴會市場今年第四季有望稍微回溫。

由於君品Collection亮眼的接單表現，讓許多擁有特色場地的業主積極與雲品洽談合作事宜，據雲品統計，目前北台灣的場地就有30至40個業主正在洽談加入君品Collection營運行列中，本月雲品更正式加入位於台北的「光點台北」、「草山玉溪」和苗栗的「勤美學 森大 (The Forest BIG) 」三個新據點加入營運，在君品Collection積極整合資源與平台宣傳的策略下，未來將加入更多營運據點與平台功能優化後，有望今年底進入君品Collection 2.0的階段。

君品酒店的宴會服務及菜色在大台北地區素享口碑，但好日子受限宴會廳場地有限，也難再增加營收。故雲品成立宴會事業體「君品Collection」，與郵輪、特色別墅、甚至百年三合院、台式洋樓等業主合作、透過平台共享利潤為概念，以君品酒店廚藝團隊與婚禮企畫團隊整合場域的資源及特色，為宴會產業開創出新的局面。但在疫情影響之下，全台灣各大飯店館內的客房、餐飲宴會接連衰退，君品Collection非傳統場地的宴會接單卻逆勢成長，透過不同場域特色氛圍、規劃沉浸式主題佈置、結合在地食材入菜，讓君品Collection的每一場宴會都與眾不同。

雲品國際總經理丁原偉指出，未來的宴會市場不應受消費者影響，而是市場改變消費者的喜好與行為，唯有這樣才能夠在充滿不確定性的未來變化中，找到自己的一片藍海。君品Collection於本月更加入了各具特色且難以被複製的三個據點，分別是位在台北市中心的「光點台北」、陽明山麓的「草山玉溪」以及苗栗的「勤美學 森大(The Forest BIG)」，以防疫期間消費者偏好的大自然場域且充滿故事與歷史性背景為場地主打，加上君品廚藝團隊能夠因地制宜的方式將當地美食入菜，期望迎來第四季的宴會市場曙光。

「光點台北」外觀為白色的二層樓洋式建築，風格似美國南方的殖民式樣，平面略成方形，入口朝北，東側突出迴廊可供遮蔽之用，室內則採中央走廊梯間佈局，廊柱為簡潔的希臘柱式，更是過去的美國駐台大使館，在戶外露臺與戶外庭園辦理宴會，有著濃濃的異國風情。棲身於陽明山間的「草山玉溪」，坐擁百餘坪土地空間，位於仰德大道上，命名採自陽明山的古名「草山」，景緻面對著觀音山與淡水河，還有植物與石雕交錯而成的雅緻花園，石雕展館中介紹園主多年來收藏的各類石雕文物，有著濃厚的禪意美學，用聲音和光影傳遞空間的靜謐，更以形狀和顏色表達建築之美，在此辦理宴會氣氛寧靜優雅且遠離煩囂，夜間更能欣賞到陽明山上俯瞰台北市的百萬夜景。

「勤美學 森大 (The Forest BIG)」 是勤美學於2018年所開啟的第三座場域，希望以謙卑尊敬的態度，學習與森林相處，並以獨特的建築設計，榮獲2019英國Dezeen Awards Highly Commended建築設計獎項肯定及La Vie雜誌2019「台灣創意力100」十大年度創意場域。在這個集結創意與美學的森林系戶外聚落中，勤美學 森大以一連串創新而深度的在地自然人文體驗，分享給更多想將自然的美好收藏在回憶裡的人們，從入村、穿越森林小徑，一覽湖畔景緻，無論銀色透光針織網室還是老屋新生的巨石主屋，品嚐在地食材與溫馨浪漫的森林家宴，讓到訪的賓客放大感官、盡情探索，用眼睛細察生命的奧妙，用耳朵聆聽那野性的頻率，用鼻子聞嗅那屬於葉草的氣味變化激發生活中對美、對藝術、對彼此未來生活的希冀，透過大自然給予的豐厚禮物，讓新人能在滿懷感恩的永恆誓言中，彼此學習多樣而精彩的生命互動關係。來自土地的滋養與上天的祝福，引領著新人在人生最重要的時刻，打造出全心意象，感性、純粹而迷人的雋永回憶。

君品Collection全新場地自即日起可供預定，宴會人數自70人起即可受理預訂，最低每人1,590元+10%起即可享受光點台北、草山玉溪與勤美學 森大 (The Forest BIG)這些獨特風格的宴會場地。

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