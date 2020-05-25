陳忻玥去年和交往７年的男友分手，對方是學校校草也是學長，在交往期間對她十分包容，也因對方校草光環，讓她一度感到自己配不上對方，兩人分手後她反而心生愧疚。她與恩師陶山共同創作新歌〈Treasure〉，是她對逝去戀情的自我懺悔，她在錄音時投射情感極多，兩度在錄音室哭到不能自己，她坦言目前當下最珍惜的就是自己的家人及陶山音樂的兩位恩師—陶山與庭竹。

她藉由創作〈Treasure〉這首歌，自省過去感情觀錯誤，而她在拍MV時，一場車禍回憶「觀落陰」的哭戲，索性把前男友當成掉眼淚的投射「工具」，她完美詮釋六度落淚「哭好哭滿」，哭到全臉腫到不行，被稱歌唱界劉雪華，她苦笑說：「把一年份的眼淚都哭完了！」

她也坦言，當時在演出時只想著眼前的男演員就是前男友，「想像他就出現在我面前我想跟他說的話就是：『I’m sorry』，想到上一段情感前男友對我的包容那種愧疚感使然，讓我的眼淚就止不住一直掉！而且哭到眼腫鼻腫，哭完好像整個精力被抽光，回家量體重竟然瘦了一公斤！」

陳忻玥宣傳期即將在五月底告一段落，她一個半月跑了85個通告，體驗到當新人的辛苦，她甘之如飴說：「現在回憶起這些通告，都是我的養分，未來也成為我做下一張專輯的動力。」而在宣傳期結束前，陳忻玥特別與師姐王艷薇辦了一場直播音樂會，各唱了五首歌，兩人還合唱了高爾宣的〈No Play〉，陳忻玥笑說：「因為歌詞色色的，我發現女生在唱這首歌要很放得開，不然會很害羞！像我自己是還好，不過我發現艷薇害羞到臉都漲紅了！」

陳忻玥〈Treasure〉唱出對上一段感情的省思。照片提供：陶山音樂

陳忻玥〈Treasure〉唱出對上一段感情的省思。照片提供：陶山音樂

(中時 )