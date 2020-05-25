20190404中天新聞 司機中風陷昏迷 公車失控撞倒變電箱

台中市一早驚傳一台豐原客運連環撞8車逃逸，開回客運停車場，同事發現吳姓司機在座位上不發一語，問他怎麼回事都不回答。警方將他帶回偵訊，吳男依舊不言不語，警方發現狀況不對，將他送醫，才發現吳男腦中風，緊急在加護病房治療中。

今早有民眾在臉書社團《我愛大甲2》發文表示，一早出門運動，目擊公車肇事逃逸，他還騎著單車追到停車場。一開始網友們皆覺得傻眼，認為公車司機肇逃太誇張，之後得知司機是腦中風，紛紛改口「願平安」、「加油」、「祝早日康復」。

這台豐原客運上午6時許，行經台中市育英路大甲國中前，失控衝撞路邊聽車的小客車後繼續往前開，就像打保齡球般，沿途再一路撞，共計8輛車受損，有的嚴重凹陷，有的被衝撞到去撞電線桿，現場一片狼藉。

而52歲吳姓司機，開著受損的公車回到停車場，同事也紛紛詢問發生什麼事，但吳男在座位上不發一語，之後被警方帶回偵訊，才發現他狀況不對，急送大甲光田醫院，經電腦斷層掃描，發現是急性缺血性腦中風，才造成吳姓司機無法言語，立即注射藥物治療。

這並非公車司機駕駛途中腦中風首例，去年4月台北客運939公車，在停靠三峽復興路恩主公醫院站之際，49歲陳姓司機也是突然腦中風，而他在昏迷前仍拚命穩住公車，減速停靠路旁，雖然擦撞路旁15部機車，但公車及時停下，沒有撞到路人造成更大事故，車上7名乘客也全部安全。

(中時電子報)