中鋼(2002)上周五開出7月和第三季內銷盤價，7月單月盤率先止跌反彈，中鋼認為鋼市轉正確立，預期下半年復甦，今股價震盪走穩，支撐鋼鐵股。

中鋼22日開出7月和第三季內銷盤價，漲跌不同調，開月盤的冷、熱軋及熱浸鍍鋅鋼捲建材及烤漆料止跌，每噸調漲450元，平均漲幅1.87%，僅電磁鋼捲維持平盤；開季盤鋼品轉跌，平均跌幅2.05%，除電鍍鋅鋼捲及熱浸鍍鋅鋼捲相關品項開平盤，其餘鋼板、棒線及汽車料等每噸下跌500元。

展望後市，中鋼認為鋼市轉正確立，下半年復甦可期。另也為更貼近市況，今年底前，月盤制將再由N+2改為N+1盤。

展望後續價格，若疫情趨緩，國際鋼鐵供需更穩定，有助於中鋼8、9月內銷單月盤價可望再優於7月。由於市場需求平緩，中鋼目前仍減產，第三季預定進行2號高爐大修，中鋼也預期第三季出貨與第二季相差不大，約250萬噸。

另外，中鋼表示，今年第二季起開盤採月盤/季盤分流制度，且在經歷疫情期間市場的高度波動下，已印證月盤制度具有迅速因應市況並協助下游接單的優點，因此，決定今年內月盤制度將再由N+2改為N+1盤，預計最慢10月開始實施新制；長期而言，季盤制也可能轉為開月盤。

中鋼第三季月盤制鋼品價格止跌反彈，第三季營運有機會改善，中場股價隨著台股翻紅，下游及流通業者燁輝(2023)、盛餘(2029)、新光鋼(2031)等同步翻紅。

(時報資訊)