勞動部今天公布無薪假統計，共有1285家事業單位、2萬2500人放無薪假（減班休息），雖然人數並未突破金融海嘯20餘萬人放無薪假，但事業單位數則創下98年以來新高，其中事業單位數以批發及零售業386家最多，製造業283家次之、住宿及餐飲業157家再次之。

據統計指出，若以人數排序，以製造業達1萬169人最多，批發及零售業3839人次之、住宿及餐飲業3569人再次之；以台北市413家、6357人最多，新北市也有245家、3514人，桃園市也有155家、3821人。

勞動部表示，本期新增96家，人數新增1433人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5日至8日；勞動部官員表示，本期製造業人數新增較多達1383人，原因可能仍為海外訂單減少。

而遭外界認為受創嚴重住宿及餐飲業則為減少429人，勞動部官員指出，部分住宿及餐飲業因為受創更嚴重，想要使用交通部或經濟部方案，因而停止實施減班休息；他分析，金融海嘯時雖然家數較少，但因是中大型製造業為主，因此人數突破20萬人，此次主要是批發零售業等小型事業單位影響，人數較少、但家數較多。

(中時 )