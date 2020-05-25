交通部長林佳龍25日前往桃園市考察國道3號銜接台66線增設系統交流道工程進度暨增設轉運站可行性，對於2022年是否再戰參選台中市長？一改先前曾說不會完全放棄參選可能，他則改口目前參選的事前都是言之過早。

林佳龍指出，當時的媒體採訪，回答是沒有完全否定的態度，因為民主政治，尤其民進黨有很好的民主機制，就會產生最好的人選。目前則是把重點放在把交通部長的工作做好為主，不只要顧台中建設，還要顧好全台的建設。

另外對於1968 app，他說未來仍然為強化觀光旅遊地區人潮警示提供，之前疫情期間可能有誤會，但也是美麗的錯誤，未來將針對車潮及人潮提供做為觀光旅遊有用的資訊平台。另外，指揮中心有考量會尊重，端午節假期仍從嚴，台鐵站票仍有所限制，高鐵部分自由座按照目前規定進行。

林佳龍也說，目前台灣疫情控制很好，民眾想出來走走，交通部振興觀光計畫防疫旅遊、安心旅遊會在5月27日舉辦誓師記者會，示範採線團會制定防疫旅遊守則，安心旅遊會以擴大國旅進行補助。北車大廳問題，他則說北車大廳有所背景，排隊買票比較少，空間如何利用像是休息或是開齋節活動，公共空間以服務旅客為目標，如何維持乾淨整潔及旅客可以休息，台鐵需重新好好思考規畫好。

林佳龍表示，桃園這段系統交流道未來打通後，對交通大幅改善，雖然對於徵收土地配合款有爭議，但交通部絕對不會虧待，會把經費預算用在桃園其他更多建設上，讓工程盡快完成。

(中時 )