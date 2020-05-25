「漢來大飯店」點燈微笑慶祝零確診。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

「福華大飯店」點燈100。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

後疫情時代來臨，振興觀光為迫在眉睫，高市觀光局號召逾30家觀光旅宿業者，在25日晚間7至9時點燈，象徵旅宿業者齊心拚觀光，城市全面啟動振興經濟。85大樓四面亮起「加油」、「平安」、「HERO」等字樣，為防疫人員打氣，也慶祝高雄4個月以來本土0確診，歡迎大家安心旅遊。

觀光局長邱俊龍表示，新冠疫情重挫觀光旅遊業者，隨著疫情趨緩，預期將現一波觀光旅遊人潮，高市觀光局推出一系列振興國旅方案，推動安心旅遊，吸引國旅客源到高雄觀光。

邱俊龍指出，首波由觀光局結合高市旅行公會、旅館公會、觀光旅館公會，共同推出9大觀光旅館「聯合商品券」，購買8000元商品券再送800元，可用於住宿或餐飲，觀光局加碼送早餐或房型升等。

另外，32家旅館推「聯合住宿券」買8000元送6張住宿券，觀光局再送1晚住宿券，等於8000元可住7晚，期待透過全國首創的食宿優惠方案，吸引國旅客群到高雄旅遊，協助業者度過難關。

觀光局振興國旅射三箭，除推食宿「套餐」優惠外，也推出區域觀光踩線、月月有精彩等活動，鼓勵國人在防疫原則下安心旅遊；6月將強勢推出「城市探險」主題旅遊，以刺激國內旅遊，吸引更多遊客，振興高雄觀光旅遊產業。更多精彩活動及優惠方案，請至高雄旅遊網查詢。https：／／khh.travel／

響應這波點燈的觀光旅宿業者包括：漢來大飯店、寒軒國際大飯店、福容大飯店、高雄福華大飯店、翰品酒店、海霸王旗下城市商旅真愛館、駁二館、德立莊博愛館、高雄圓山大飯店、文賓飯店、御宿旅館集團中華館、鈞怡大飯店、空中城都會商務旅館、禮來大飯店、喜悅大飯店、秝芯旅店駁二館、名貴飯店、麗馨精品汽車旅館、麗馨精品商旅七賢館、麗馨精品商旅鳳山館、麗登精品汽車旅館、WO Hotel、佳適旅舍中山站前館、世國大飯店、旗津道沙灘酒店、陽光大飯店、巴黎香舍大飯店、國星大飯店、巴黎商旅、宜果旅居、高雄富野渡假酒店、川雅居、Hotel dùa、高雄漢王洲際飯店、哲園學產文教會館、以及籌備中的海霸王集團85大樓館、美麗島館等旅館，將今（25）日晚上7到9時一起將旅館房間的照明全部打開，照亮美麗的高雄。

(中時 )