雲林縣府回收廚餘製成的有機肥很香，縣長張麗善（右二）等人手一把，強調一點都不臭。（許素惠攝）

用廚餘有機肥種出的農產品質優。（許素惠攝）

雲林縣府截至本月底庫存2萬7000包有機肥供縣民免費領取。（許素惠攝）

雲林縣府回收廚餘製成有機肥成效很好，目前已達到百分百，每月約可生產1萬包有機肥，除了鄉鎮市公所外，縣長張麗善25日宣布，為方便農民領取，將協調各鄉鎮市農會，採實名制代為發放，每期作1分地最多可領取5包，加上減少農藥噴灑，每年約可節省4000多元耕作成本。

環保局長鄭育麟指出，雲林縣2018年底開始全面回收生、熟廚餘製成有機肥，今年處理目標已達到100％，每天產出40公噸廚餘可製成0.2公噸有機肥，每月約可產出1萬包，免費提供社區及民眾取用。

張麗善表示，新冠肺炎疫情造成肥料原料短缺，肥料供應也跟著吃緊，政府循口罩模式也採肥料實名制，農民抱怨不夠用，縣府截至本月底，廚餘有機肥庫存量有2萬7000包，需要者可向各鄉鎮市公所登記領發，而為擴及領取需求與便利性，也將協調各鄉鎮市農會協助發放。

縣環保局廢棄物管理科長吳其臻說，免費有機肥每包20公斤，採實名制領取，每期作每分地上限為5包，如果一年兩期作，農民約可省下4000多元肥料及農藥錢。

(中時 )