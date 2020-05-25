海巡署自從空中偵巡隊裁撤以來，多年來急欲恢復空中偵巡兵力，執行海域巡防與保育護漁任務，目前僅能靠無人機與租用民用航空、或是向空勤總隊申請進行偵巡任務，目前傳出海巡署內部已經研擬要成立航空機隊，海巡署官員表示，此案確實已有討論規劃，但成立機隊面臨機關編制擴大，以及未來行政院是否同意，因海巡署也才剛組織改造2年，未來是否能正式成案仍有一段很長的路。

立委鍾佳濱在立院提案，希望海洋委員會成立空中機隊，採購定翼機與無人機，增強我國二線國防武力。海巡署屬經過內部評估，提出書面報告回應立委，希望能建置12架定翼機與8架旋翼機的空中機隊能量。

海巡署官員表示，目前這項計畫已提將給立委，因為空中機隊成立後，未來組織編制勢必又要修改，而且位階也尚未決定，同時提案提交給行政院後，是否會獲得行政院支持，都還是個未知數，所以全案僅止於紙上作業。

但海巡署在計畫重新建置空中機隊的構想已行之有年，主要是考量我國海域情勢，以及空勤總隊任務的複雜性，所以才需要自建機隊因應，目前都已經有初步規劃，但全案尚未入案，只是回覆給立委的書面建議。

(中時電子報)