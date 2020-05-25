在全球央行採取低利寬鬆的貨幣政策撐腰下，全球資產自3月底一路反彈至今，但大部份資產仍尚未收復今年大跌的全部失土。「鉅亨買基金」表示，由於全球疫情趨緩，各國經濟陸續解封，加上油價供需失衡狀況逐步改善，目前再大跌的機會已降低；不過，因經濟回升的速度仍有待觀察，預期低利率政策將持續一段期間，建議可以高收益債券為佈局核心；另外，偏愛領息的投資人，現在也是進場配息基金的好時點，在相對低點可累積更多的配息單位數。

根據「鉅亨買基金」的統計，在這一波大幅反彈後，美股今年以來總報酬還是-8.8%，全球高收益債券、新興市場債券和全球投資等級債券也皆是負值，各為-8.9%、-7.4%、-1.5%。其中，高收益債券在這波疫情衝擊、市場資金緊縮下，殖利率持續走高，全球高收益債券殖利率一度來到高點11.3%，然而在各國政府拼命放水與救市政策出爐後，市場流動性出現改善，截至5月20日止，全球高收益債殖利率來到7.7%。「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，殖利率是衡量投資人可能獲得的潛在投資報酬，目前高收益債券的殖利率仍遠高於過去十年平均值，代表高收益債券的價格仍有表現機會。

美國聯準會主席鮑威爾近期最新發表的演說提及，美國經濟這波衰退規模及速度遠比第二次世界大戰以來所有衰退嚴重，且表示聯準會準備動用所有工具並把基準貸款利率維持在逼近零，直到經濟重回正軌，且再次強調不考慮實施負利率。張榮仁認為，以過往歷史經驗顯示，當全球金融壓力升溫超過1.0時，聯準會大多會出手擴張其資產負債表，為市場提供更多流動性。聯準會的資產負債表已經從承諾增加購債量前的4.1兆美元，擴張到將近6.9兆美元，根據近期的研究指出，還有可能再繼續擴大，看出聯準會不希望讓全球金融壓力升溫的決心。因此，高收益債券殖利率再繼續升高的可能性較小。

目前高收益債券的殖利率水位顯示，高收益債券價格上漲仍有空間之外，對於偏好領息的投資人，也是累積更多配息單位數的不錯時點。張榮仁表示，大部分的配息基金都以固定每單位配息金額的方式發行，若基金淨值變低，以一樣的投資金額將可以買到更多單位數，每個月的配息金額也有機會隨之變多。

目前「鉅亨買基金」全平台的月配息、平衡型及債券型基金的申購，2020全年皆享有零手續費的優惠，張榮仁建議，目前高收益債券離年初仍有9%左右的落差，高收益債券的波動度相較股市小，可以將資金分批佈局，趁高收益債券價格較低時多買一些單位數，可以累積更多的配息單位數。相對積極的投資人，則可以考慮利用高收益債券殖利率來判斷股市是否將迎來反彈，趁勢佈局股市。

(工商 )