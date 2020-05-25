台南日前發生路樹壓死路人，台中市上周北區運動中心老樹連根拔起倒下，市議員楊典忠25日質詢說，北區運動中心死亡老樹，去年4月29日樹保委員會以「感染嚴重褐根病恐有安全疑慮」為由，解除市府受保護樹木列管，一年後終於在大家都不管的情況下倒下，而統計盧市長上任一年半來，總共解除列管受保護樹木(百年老樹)40棵，已經死亡有29棵，其中15棵是罹患褐根病，他質疑究竟是主管局處沒能力？還是農業局見死不救？

楊典忠將29棵死亡老樹生前照片，致贈給新任樹保委員會主委令狐副市長，要求市府不要再這麼輕易解編受保護樹木，也不要再有任何一棵百年老樹因為市府「解編」而倒下。令狐榮達表示，百年老樹對地方環境、景觀、空氣都有幫助，樹木植栽有助於提升生活品質，市府會全力來保護台中老樹。

農業局長蔡精強說，台中市樹木保護自治條例第7條有規定，農業局會協助土地主管機關改善棲地環境，讓老樹活得更健康。對於老樹罹患褐根病，農業局會提供治療藥劑，並請林試所專家到場盡全力救治，至於褐根病老樹清除後樹根遺留現場，市府會再去現場了解並協助清除。

針對部分褐根病老樹死亡後樹根仍遺留原地點，楊典忠表示，市府其他機關如果不知道或沒處理褐根病問題，農業局應該予以告知、甚至協助清除樹根與土壤問題，否則如此傳染下去，恐怕整個北區中正公園、西屯區的永安國小樹木都會被爆發大傳染，市府切勿輕忽。

局長蔡精強表示，市府將追蹤老樹罹患褐根病死亡案件，並促請土地所有權單位清除消毒。

(中時 )