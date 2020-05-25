無黨籍立委傅崐萁，因21年前炒股案遭判刑2年10月定讞，明（26）日上午9點半發監執行。昨日，傅崐萁在臉書PO出影片，回顧多項政績，表示「持續關心鄉親，服務不會打烊」。

傅崐萁因炒股案遭判刑2年10月，原檢方已發出傳票，通知21日入監，但傅崐萁向檢方表示，將具狀聲請延緩執行。花蓮地檢署表示，因先前傅崑萁確實未收受判決，尚有其他事務仍須處理，且延期日期在合理範圍內因此同意延後，將於5月26日上午9點半傳喚到案執行，傳票也已送達給傅崐萁本人簽收。

入監前夕，傅崐萁在臉書PO文表示，「再次感謝一路支持崐萁的家人朋友們，對花蓮的愛支持著崐萁繼續奮鬥，我們對地方的付出不會停止」。影片中羅列14項政績，包含啟動國道六號可行性評估、爭取紓困振興規模擴大至1兆500億、蘇花安縮短工期、花東鐵路雙軌電氣化、5G通訊花東無障礙、0-6歲國家與您一起養等。

網友紛紛給予支持，表示「傅委員要加油，保重身體加油」、「你還會有一片天 人民等你歸來 不會忘記你 加油 永遠支持你！」「沒有關係沈澱一下，回來還是一條好漢」、「有情有義」、「委員保重身體，等您回來為花蓮繼續努力」。

(中時電子報)