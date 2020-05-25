台北郵局以辦「喜事」的心情迎接金門金寧郵局的第一天。（李金生攝）

曾經軍民穿梭來去的頂堡郵局，結束它繁忙的日常業務。（李金生攝）

頂堡郵局牆壁的公告，留給鄉親許多的懷念和回憶。（李金生攝）

台北郵局局長邱鴻恩手中各蓋有頂堡郵局最後一天、金寧郵局第一天的郵戳，留下繼往開來的歷史紀錄。（李金生攝）

金門金寧郵局的第一天，迎接不少鄉親來到。（李金生攝）

金門金寧郵局的第一天，櫃台忙著替集郵迷加蓋紀念郵戳。（李金生攝）

台北郵局局長邱鴻恩（右一）與金寧鄉長楊忠俊（左二）等人，替金寧郵局的員工們加油打氣。（李金生攝）

走過兩岸烽火歲月，前身是金門第12軍郵所的「頂堡郵局」，今（25）日遷移至金寧鄉仁愛新村新址，並更名為「金寧郵局」，繼續以全新面貌和服務軍民一甲子，「家書抵萬金」的熱忱，開啟它迎接未來的歷史新頁。

國民政府播遷來台之後，配合保衛台灣和反攻大陸政策，在1956年恢復原在大陸因應外蒙事變和抗日戰事需要，即曾長期辦理的軍郵業務，同年12月25日在金門山外成立第1軍郵局，隸屬於台灣北區郵政管理局並接受國防部督導， 轄下有包括「離島中的離島」大膽在內的14個軍郵所，在當年10萬大軍戍守時，島上各村里也廣設郵政代辦所，最多時曾有72處之多。

其中，在1960年9月15日成立的頂堡第12軍郵所，因位於金防部金西師部駐地所在，業務尤其繁忙，在當年兩岸烽火對峙，人員、物資運補極其艱辛，更沒有電話通訊的年代，與其它軍郵所擔負「家書抵萬金」的運送任務，迄2006年底隨兩岸緊張關係緩和，外島駐軍連年減少，軍郵局走入歷史，次年元旦也改為普通郵局，更名為頂堡郵局。

卸下迷彩外衣的頂堡郵局，今天從頂堡遷移到仁愛新村137、138號新址，並再更名為金寧郵局。台北郵局局長邱鴻恩專程跨海主持，期待在加強與當地的連接之後，揭開服務當地鄉親的新頁。

首日，有不少集郵迷搶蓋紀念郵戳，最遠還有從台灣搭機來到，也有不少人委託親友代辦，大家都以辦喜事的心情，迎接金寧郵局「喬遷之喜」。專程返鄉加蓋首日郵戳的翁姓民眾表示，她在日前也託家人代蓋頂堡郵局最後1天的郵戳，會好好珍藏屬於家鄉，有特別紀念意義的東西。

金寧郵局表示，新開幕期間凡購買集郵商品、存簿開戶、申辦郵政VISA金融卡及交寄郵件等業務，均贈送精美「感恩好禮」回饋鄉親長期支持，送完為止。

(中時 )