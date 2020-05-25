大陸海瀾集團董事長周建平上周在政協會議提案，希望爭取將「太極拳」加入奧運項目。他指出「奧運空手道比賽的裁判使用日語、跆拳道比賽裁判使用韓語，應該設法讓太極拳成為首個使用漢語的項目。」

2024年巴黎奧運將要加入霹靂舞，表示奧運並不拘泥於傳統項目，只要全球參與者夠多、影響力夠大、規則完善與公平的競技都可以被納入。

然而大陸網友並不看好這個項目，畢竟太極拳近年出現許多丟臉的事件：「渾元形意太極掌門人」馬保國本月挑戰一個業餘格鬥拳手，開場半分鐘就被KO。幾年前也有「雷公太極」魏雷被格鬥拳手徐曉東20秒打倒。上海太極魂國術館創辦人朱春平，開賽2秒就被一拳打趴在格鬥擂台。

這種鏡頭在奧運不可能發生，做為體育競技，當然是雙方都用太極拳比賽，而且是採用得分制。例如空手道就禁止打暈或傷害對手，跆拳道也加入「品勢」項目，都可以給太極拳參考。

大陸網友希望那些自稱「大師」的太極拳高人不要再扯後腿，像是馬保國還被爆料雇用格鬥拳王來幫他拍「宣傳片」，然後自誇在實戰中打贏重量級拳王。

日本也曾有一位柳龍拳，自稱是大東流合氣道十段，據說其武術可上溯戰國時代的武田家。後來柳龍拳挾著「200勝0敗」的戰績公開挑戰格鬥拳手，數十秒後頭破血流送醫急救。

好消息是國際奧會並不介意那些武林吹牛大王，今年1月他們首次同意把4個武術項目納入2022年青年奧運，包括男女太極拳、男女長拳，給太極拳進軍奧運透出一線曙光。

(中時電子報)