報稅季來臨，玉山證券提供顧客簡單、方便又安全的憑證報稅服務，即日起至7月31日止，以玉山證券電腦憑證完成綜所稅申報，並成交證券（含興櫃、權證，不含零股）、期貨、複委託之任一筆電子單，即可獲得7-ELEVEN中杯冰拿鐵乙杯，最多可領三杯！目前綜所稅申報方式有：「自然人憑證」、「已註冊健保卡及密碼」、「電腦憑證」、「身分證統一編號、戶號、查詢碼」及「TAIWAN FidO行動身分識別」5種報稅方式，網路申報為近年投資人便利報稅的首選方式。民眾可以善用玉山證券電腦憑證進行網路報稅，由系統自動帶入稅務資料不僅便利，還可以確保個人隱私，不需準備讀卡機且無額外費用，更安全、省時又方便。

若尚未開立證券戶的報稅新鮮人，可以透過「玉山證券線上開戶服務」，簡單三步驟快速開戶，完成即可取得電腦憑證，享受便利報稅服務；另外，針對報稅期間有資金需求的民眾，可以透過「款項借貸」線上申辦，將手中持有股票作為擔保品，核可後最快可於3小時內撥款，讓資金運用更有彈性、繳稅沒有負擔。

玉山證券提醒投資人使用電腦憑證除了平日能進行下單交易、帳務查詢外，作為網路報稅的好工具，操作即時又有效率，還能享有好康優惠。

(工商 )