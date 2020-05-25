新冠肺炎疫情在全球延燒，醫療人員不顧自身安危站在第一線，拼命救治染疫患者，鮮少休息時間；在阿爾及利亞有一名28歲的女醫生布迪薩（Wafa Boudissa）即將臨盆，多次向院長申請產假都未獲批准，最終在孕期8個月時，不幸受到感染病逝。民眾在得知此事後，紛紛撻伐該間醫院；當地衛生部部長也已下令徹查這起事件。

根據《middleeastmonitor》報導，女醫生布迪薩在懷孕後依然堅守工作崗位救治病人，直到臨近生產時，布迪薩曾3度向醫院提出產假申請卻都遭到拒絕；布迪薩的丈夫因擔心妻子在家中和醫院之間往返過於勞累，甚至在醫院附近另外租房，以便就近照顧；然而，布迪薩卻在懷孕8個月時不幸染疫逝世，連腹中的孩子也未能保住。

這起事件在當地引起輿論撻伐，許多民眾在社群媒體發文悼念布迪薩，並要求當局嚴懲布迪薩任職的醫院院長，痛批他的行為根本是「蓄意殺人」。

阿爾及利亞衞生部部長本布茲（Abderraham Benbouzid）在得知此事後，隨即到布迪薩的家中慰問家屬；他指示相關部門嚴厲徹查，不排除將以謀殺罪起訴涉案人員。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)