因應國內疫情平穩，社區內相對安全，將逐步適度放寬防疫措施。考量精神科病房平均住院天數較長，為減少病患情緒起伏，自今(25)日起，放寬精神科病房探視，辦理方式如下：

一、實地探視採預約制，且實名(聯)登錄管理探視者的個人資料。

二、訪客配合院方量體溫、手部清潔、詢問旅遊接觸史(TOCC)等相關感管措施。

三、每位病人1天限探視1次，且同一時間同一探視空間原則限1組訪客，每組訪客人數最多2人，訪客與病人全程都須佩戴口罩。

民眾前往醫院探視親友前，請務必先行向院方申請預約及確認相關事宜，並配合醫院感染管制之相關規定。

另外有關各行各業防疫放寬標準，可參考下列原則：

一、維持室內1.5公尺、室外1公尺之安全社交距離。

二、配戴口罩。

三、適當阻隔設施如隔板等。

上述原則若能全數達成，加上實名(聯)制為最安全條件，若因場地等因素受限，至少要達成其中一項防護原則，再加上實名(聯)制進行試辦，依結果及風險條件持續調整相關防疫措施，即可逐步放寬

(中時 )