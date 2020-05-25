台中市議會財政經濟業務質詢，台中市議員施志昌、林祈烽25日為農民發聲，希望台中市政府能重視智慧農業的發展，像是透過補助無人植保機，解決農業缺工年輕人難留的問題，並且透過發展標準作業流程、輔導代噴單位與輔導無人機考照等等，可增加耕作上的效率以及農作降低成本。

施志昌表示，農村人口老化及農地缺工是目前農村發展的嚴重問題，然而隨著科技的日新月異，無人機的應用技術儼然是解決農村人口老化及農地缺工的新解方，近年來興起的青年返鄉風潮，年輕的農民帶來了科技上的應用及新的農業經營觀念。

施志昌說，像是無人機農噴相較於傳統的農噴具有更高的工作效率，人力噴藥一天約5至7公頃，無人植保機一天約至少20公頃以上；加上無人機的操作者在操作時不必暴露於高濃度的農藥環境內，總而言之農用無人機能以科技的方法精準施藥，提升用藥效率，減少農藥使用量，達到省時、省工又安全的效果，並期待農業局能納入農機具補助。

施志昌指出，雖然目前中央農糧署已經有將「農用無人飛行載具噴藥機」納入農業發展基金農機貸款，但台中可以多一些鼓勵措施來去推動智慧農業的應用與研究，例如我們台中目前即有「農業局辦理農業建設經費補助」，農業局應該將農用無人機的推廣計畫納入其中，讓民間有更多能量、降低門檻負擔。

施志昌認為，無人植保機納農機具補助之外，另外也提出三項建議，第一，建立無人機農噴建立標準作業流程，讓農民申請必須要有規例依循，例如台南市自前（107）年便與農委會農業藥物毒物試驗所、農業試驗所及動植物防疫檢疫局合作成立無人機農噴合作計畫，挑選84公頃農地進行大規模無人機農噴示範作業，為無人機農噴建立標準作業流程，更是提供農民在農事操作管理上的另一個新選擇。

施志昌表示，第二，輔導既有或成立法人團體並媒合農民運用。農業局未來應提供相關鼓勵措施，讓既有的農會及合作社可以提供人力來訓練培養這一方面的專長的人才，或者參考桃園市、雲林縣、台南市等縣市的模式，輔導民間成立相關協會，像是很多青農其實很願意來做，以推廣農業無人機於相關產業之應用。

施志昌強調，考照的問題其實也成了使用無人機的門檻，因此，他第三項建議就是，要鼓勵農用無人機考照，像是現行考照要1萬2千元，假如說農業局未來方向是傾向輔導成立法人團體協會，那應該要有相關的鼓勵措施，讓民間人士願意做這一樁美事。

(中時 )