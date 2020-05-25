蔡英文總統在520就職演說宣示考試院將轉型為稱職的國家人力資源部門，考選部今天表示，將盡速擇期舉辦「新思維新方向－如何考選現代政府所需的治理人才研討會」，邀請中央及地方政府機關首長及學者專家共同討論未來政府治理人才的考選政策。

為回應5月20日蔡總統就職演說對強化國家體制的期許，考選部今天表示，將盡速召開研討會共同討論未來政府治理人才的考選政策。

蔡總統在就職演說中強調「人才」的重要性，不僅提出匯集頂尖技術、研發和管理人才是我國產業朝全球發展的關鍵，也期許考試院轉型為稱職的國家人力資源部門，培育現代政府所需的治理人才，方能實現優化政府體制的願景。

考選部指出，考選部職司國家文官選拔的重責大任，為回應現代政府所需的治理人才需求，將廣泛聽取機關首長及專家學者意見，檢討過往，策進未來，致力考選制度改革，以落實「選賢與能」、「為國舉才」的宗旨。

(中時 )