台中市民政局長吳世瑋表示，無論里長的年紀大小及年資深淺，所有里長推動市政都不遺餘力，站在基層第一線，盡心盡力為里民服務。（盧金足攝）

台中市西屯區福雅里長補選就職典禮25日在西屯區公所舉辦。（盧金足攝）

台大高材生傳承父志，最年輕的「里長伯」服務地方！台中市西屯區福雅里長補選就職25日在西屯區公所舉辦，新任里長為27歲台大高材生王勝偉，也是最年輕里長，其父親王明興之前擔任福雅里長因病過世，王勝偉當選順利傳承父志，民政局長吳世瑋表示，年輕有為的王勝偉能以新思維、新觀念推展里政，延續推展父親打下的基礎，為里民提供更周到的服務。

吳世瑋表示，台中市625里，最年長里長是81歲石岡區德興里長劉紀雄；最資深為蟬聯11屆的北區中正里長張桂松；原本最年輕南區長春里長林姍汝與今日就職王勝偉同為27歲，因王勝偉出生月分小2個月，成為台中最年輕里長。

就職典禮由吳世瑋頒發當選證書、印信，並致贈市長盧秀燕「勤政親民」匾額，期許王勝偉成為福雅里民提供更優質的服務。

福雅里前任里長王明興2月驟逝，新任里長王勝偉是前里長王明興之子，吳世瑋指出，王勝偉擁有台大碩士高學歷，擔任環保志工多年，平時就跟著父親深耕地方服務里民，為營造鄰里不遺餘力。

吳世瑋表示，王勝偉之前是物理治療師，現在是目前台中市最年輕的里長，相信年輕有為的王里長能以新思維、新觀念推展里政，延續推展父親打下的基礎，為里民提供更周到的服務。

王勝偉指出，他會讓福雅里越來越美好，自己原本從事物理治療工作，提供的是對個人的治療服務，現在當選里長，將效法父親從事社會服務助人的精神及理念，為所有里民服務，未來也將與各級民意代表、行政機關密切攜手合作，為更好的福雅里而努力。

西屯區長陳寶雲表示，年輕的王勝偉非常優秀，相信以他之前從醫助人的豐富經驗及傳承父親為民服務的理念，未來在市政、區政及里政的推動上必能迅速且順利，公所將與王里長共同努力打拚。

市議員黃馨慧到現場祝賀王勝偉就職，肯定王勝偉條件優秀，平常就與父母一起服務里民，他的父親常說「歡喜做甘願受」，她期望新任「王里長」也能抱著這個理念服務里民，傾聽民意。

(中時 )