韓國汽車製造商協會（KAMA）周一發布出具報告指出，因逐步放寬防堵新冠肺炎疫情擴散的限制措施，截至5月中旬，全球13個主要汽車生產國逾8成的汽車工廠已經有限度的恢復運作。

報告中指出，自4月中旬起，美國與其他12個主要汽車生產國的汽車工廠開始復工，儘管不是產能全開，但本月料將有更多生產線重啟營運。

南韓、日本、中國等東亞國家的汽車工廠自4月中起復工，接著在4月底到5月初，德國、法國、西班牙等歐洲國家，以及美國與印度的汽車工廠也重新投入生產，接下來墨西哥與巴西等中南美洲國家的汽車工廠在5月中復工，進一步推升全球的復工率。

全球13個主要汽車生產國合計共有278座汽車工廠，截至5月19日已經復工的工廠達232家，占比已達84%，較截至4月16日的29%大幅攀升。但KAMA表示，受新冠肺炎疫情影響，消費者料將減少開支，汽車工廠可能還需要一些時間才能恢復全面生產，以及回到疫情爆發前的生產水準。

(時報資訊)