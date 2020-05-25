疫情衝擊宴會市場，隨著疫情趨緩，雲品國際也審慎樂觀推估，在政府與民眾全力防疫的努力之下，宴會市場今年第四季有望稍微回溫。雲品更正式加入位於台北的「光點台北」、「草山玉溪」和苗栗的「勤美學 森大 (The Forest BIG) 」三個新據點加入營運，在君品Collection積極整合資源與平台宣傳的策略下，未來將加入更多營運據點與平台功能優化後，有望今年底進入君品Collection 2.0的階段。

許多預定今年將結婚的新人，因擔憂賓客出席率低，紛紛取消或延期，在這樣的疫情情況下，雲品國際旗下的宴會平台「君品Collection」非傳統宴會場地接單卻逆勢成長，且宴會訂單多落於今年第四季與2021年，總計超過250場宴會待辦理，

除了有峇里島海外婚禮將在明年舉行外，因為君品Collection許多非傳統場地的獨特性與結合在地的特色，使得本次疫情下，這些宴會場次並沒有退訂情形，而延期舉辦也僅在二成左右，甚至還有單一據點今年單月接單營業額超過千萬元，。

君品酒店的宴會服務及菜色在大台北地區素享口碑，但好日子受限宴會廳場地有限，也難再增加營收，不過因君品Collection亮眼的接單表現，讓許多擁有特色場地的業主積極與雲品洽談合作事宜，據雲品統計，目前北台灣的場地就有30至40個業主正在洽談加入君品Collection營運行列中，

雲品旗下宴會事業體「君品Collection」，與郵輪、特色別墅、甚至百年三合院、台式洋樓等業主合作、透過平台共享利潤為概念，以君品酒店廚藝團隊與婚禮企畫團隊整合場域的資源及特色，為宴會產業開創出新的局面。但在疫情影響之下，全台灣各大飯店館內的客房、餐飲宴會接連衰退，君品Collection非傳統場地的宴會接單卻逆勢成長，透過不同場域特色氛圍、規劃沉浸式主題佈置、結合在地食材入菜，讓君品Collection的每一場宴會都與眾不同。

君品總經理丁原偉指出，未來的宴會市場不應受消費者影響，而是市場改變消費者的喜好與行為，唯有這樣才能夠在充滿不確定性的未來變化中，找到自己的一片藍海。君品Collection於本月更加入了各具特色且難以被複製的三個據點，分別是位在台北市中心的「光點台北」、陽明山麓的「草山玉溪」以及苗栗的「勤美學 森大(The Forest BIG)」，以防疫期間消費者偏好的大自然場域且充滿故事與歷史性背景為場地主打，加上君品廚藝團隊能夠因地制宜的方式將當地美食入菜，期望迎來第四季的宴會市場曙光。

(中時 )