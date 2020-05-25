中央流行疫情指揮中心今天公布國內再度0確診，陳時中則宣布，因為不少人隔離時生活不變，將提供陪伴者也列入補助對象，醫院負壓隔離病房若要修繕無障礙空間，也提供每房十萬元補助。

陳時中表示，近日有人陳情，隔離地方對於障礙者，無障礙不足之處，有相關處理，包含隔離中生活不方便，希望有不能自理者，防疫隔離時，若生活無法治理，相關陪伴者會列入補助對象。

其次，醫院中，負壓隔離病房無障礙設施不足，將會給每個病房若逐一改善無障礙空間，每個地方給一萬元補助，提供整修，期間時若產生影響，就可以逐步改善。

醫院中輔具不足也會做立刻改善。若有特殊情況進入負壓病房，原來就診醫院來做隔離診療配合原本醫療團隊以及專業醫療團隊，照顧不足者都會來進行。

陳時中也提到這次去屏東時去恆春的醫院醫院，因為偏遠地區建造經費不足，發包多次，五月底還要再進行一次發包，大概有歷經四次招標都無法決標，五月七日再度辦理招標作業，總工程預算，包含」後續擴充已經增加到五億多元，希望這次招標順利完成。

(中時 )