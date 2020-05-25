海巡署偵防查緝分署日前掌握有不肖業者，私自勾結外籍貨船船員，偷買未稅私菸隨船入境後，走私上岸販售圖利，查緝隊掌握情資，連續在高雄及台南查獲65箱(約三萬條)未稅香菸，當幹員攔截載運貨車時，一開車門看到滿車私菸，形容簡直就像是行動私菸倉儲。

不肖業者勾結船員偷運未稅菸上岸，海巡：根本是行動私菸倉儲。(戴志揚翻攝)

海巡署偵防分署偵防查緝隊接獲情資，有不法分子利用防疫期間，治安警力缺口，欲載運免稅及未稅私菸販售流入市面，日前在高雄市前鎮區鎮興路查獲涉案箱型車1輛載運免稅菸品15箱(共計7,500包)及1名涉案人員；另於台南市下營區裕農路一帶查獲涉案貨車1輛、免稅菸品14餘箱、未稅私菸36餘箱(共計50餘箱26,736包)及2名涉案人員，本次查獲菸品合計市價新臺幣約356萬4千元，全案依「菸酒管理法」函送主管機關裁處。

不肖業者勾結船員偷運未稅菸上岸，海巡：根本是行動私菸倉儲。(戴志揚翻攝)

查緝分署表示，本案免稅菸品係不法分子利用境外船員身分合法取得後，再將免稅菸品蒐集，化零為整，俟機偷運入境(運出管制區外)，再流入市面販售謀取暴利，此類免稅菸品外流，造成政府稅收漏洞。

另未稅菸品則係以合法掩護非法走私菸品方式操作，始可於市面上以遠低於市價的價格販售，此類菸品通常品質低劣，甚至過期，危害國民健康，所幸即時攔截查獲，免於不法菸品流入市面。

偵防查緝隊呼籲癮君子要愛惜身體，切勿購買來路不明的香菸，以免吸食劣質菸品危害健康，民眾如發現不法，可撥打海巡118報案電話，檢舉不法活動，共同維護民眾健康、社會治安及國家安全盡一份心力。

(中時電子報)