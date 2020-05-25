衛福部長陳時中今(25)日表示，國內今日無新增病例，累計全國維持441例確診，分別為350例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，415人解除隔離，其餘持續住院隔離中。此外，國內進行居家隔離之接觸者已全數監測期滿，也就是「正在居家隔離」的人數今日歸零。

陳時中提到，考量台灣社區已相對安全，因此自今(25)日起，放寬精神科病房探視，親友探視時，採預約制、實名制，每位病人每天限探視1次，且同一時間同一探視空間原則限1組訪客，每組訪客人數最多2人，訪客與病人全程都須佩戴口罩。

對各行業防疫放寬標準，陳時中也宣布三大原則，第一，維持室內1.5公尺、室外1公尺之安全社交距離。第二，配戴口罩。第三，適當阻隔設施如隔板等。三項原則若能全數達成，加上實名制為最安全條件，若因場地等因素受限，「至少要達成其中一項防護原則，再加上實名制」進行試辦，依結果及風險條件持續調整相關防疫措施，即可逐步放寬。

(工商 )